Barsanti (Difendere Lucca) in consiglio: "Le frazioni del morianese richiedono l'intervento dell'amministrazione"

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:11

Dopo l'incontro svoltosi sabato scorso nelle frazioni del morianese, organizzato da Difendere Lucca e promosso dal consigliere Fabio Barsanti, lo stesso ha chiesto all'amministrazione comunale, in apertura di seduta, un intervento tempestivo nelle frazioni di Mastiano, Gugliano e Mammoli.



"Dopo le varie segnalazioni uscite sulla stampa, che hanno evidenziato lo stato di abbandono di alcune frazioni del morianese – dichiara Fabio Barsanti in una nota – mi sono recato sul posto per verificare personalmente i disagi lamentati dai cittadini in queste zone. Strade dissestate e molto pericolose, assenza di segnaletica orizzontale e verticale e scarsa cura e manutenzione del territorio; sono queste le principali problematiche riscontrate parlando con alcuni residenti delle frazioni."



"La situazione dal punto di vista della sicurezza stradale - continua il consigliere di Difendere Lucca – necessita di un intervento piuttosto urgente da parte dell'amministrazione comunale, al fine di evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Anche durante la discussione sul Piano Triennale, ho sollecitato l'assessore Marchini a controllare direttamente sul territorio e rendersi conto dei disagi che gli abitanti di quelle zone vivono ormai da anni".



"La giunta Tambellini, a parole, aveva affermato di ripartire dalle frazioni più periferiche – conclude il consigliere di Difendere Lucca - ma, ad un anno e mezzo dalla conclusione di questa consiliatura, siamo di nuovo a dover registrare il solito copione dello scorso mandato."