"Bertocchini conferma che abbiamo ragione sulla proprietà dell'ex Manifattura'"

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:07

Il coordinamento Salviamo la Manifattura interviene nel dibattito sul futuro della ex manifattura analizzando alcune dichiarazioni del presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e mettendole a confronto con i documenti finora emersi:

Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni rese alla stampa dal ragionier Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in replica alle osservazioni da noi sollevate in merito a chi diventerà proprietario dell'ex Manifattura.

Analizziamole dunque con attenzione: "In caso di aggiudicazione della gara pubblica al costituendo RTI che ha presentato la proposta di Project Financing". Vediamo allora da chi è formato questo RTI: da Coima SGR SPA (per conto del Fondo) e da REP di Rocco e Puccetti. Ne consegue che il trasferimento del bene avverrà formalmente a favore di Coima SGR SPA e REP.

Continua Bertocchini: "La Società di Progetto che diverrebbe concessionaria sarebbe posseduta per la quasi totalità dal Fondo". Tralasciando il passaggio della "Quasi totalità" che di fatto smentisce tutti quelli che dicevano che sarebbe stata proprietaria al 100 %, il presidente si dimentica che ha firmato un contratto dove, all'Art 2.2 dell'Atto Integrativo dell'Accordo quadro sottoscritto nel febbraio 2020, è scritto : "Le Parti convengono che la Proposta di progetto .. sia presentata al Comune di Lucca dal Fondo, unitamente allo studio di Progettazione Rocco e Puccetti Architetti e, in caso di accoglimento, la Concessione sia concessa e la Proposta di Progetto sia realizzata da una SOCIETA' DI PROGETTO COSTITUITA E PARTECIPATA IN MAGGIORANZA DA COIMA". E se la società di progetto è partecipata in maggioranza da Coima, essa non può essere posseduta per la quasi totalità dal Fondo come asserito.

Infine continua Bertocchini "E' previsto che gli immobili dell'ex Manifattura Sud (costituenti il cosiddetto contributo pubblico) POSSANO ESSERE CEDUTI anche in via diretta al Fondo". Possano essere ceduti. Possano, dunque nessun obbligo o vincolo. Nemmeno i tempi sono specificati. Per adesso è tutto.