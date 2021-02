Politica



Capitale cultura 2024, Fantozzi (Fdi): "Lucca e Viareggio basta litigi! Si cerchi una soluzione condivisa"

martedì, 23 febbraio 2021, 14:10

"Il campanilismo caratterizza i toscani, ed è bello finché ispira battute spiritose. Ma quando si trasferisce nelle istituzioni può essere devastante. Sono stato eletto in provincia di Lucca, mi impegno ogni giorno per rappresentare le istanze di tutti i territori e cerco spunti per favorirne occasioni di crescita e sviluppo. Poi, oggi, sfoglio i giornali e vedo che due amministrazioni di Sinistra, Lucca e Viareggio, una con e una senza Pd ma poco importa, litigano furiosamente su quale città debba candidarsi a Capitale italiana della cultura per il 2024" dichiara il vice-capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"Quando ci si candida a qualcosa, il primo requisito è l'unità istituzionale. Chiedo che tutti facciano un passo indietro, che si convochi immediatamente un tavolo di mediazione e che si cerchi una soluzione condivisa per presentare una candidatura inclusiva, rispettosa di tutte le identità e, soprattutto, vincente per le nostre comunità e per l'intera provincia di Lucca -esorta Fantozzi- Sono a disposizione per fare la mia parte. Lo dobbiamo ai grandi della nostra storia e, in primis, a Giacomo Puccini, la cui figura non merita di essere così platealmente strumentalizzata".