Consani-Torrini: "Sistema Ambiente: tutto da rifare, o quasi"

sabato, 6 febbraio 2021, 14:47

“È quotidiana la segnalazione da parte dei cittadini di incuria da parte di Sistema Ambiente”, così Consani e Torrini iniziano a parlare della gestione dei rifiuti a Lucca.



“Nel consiglio comunale straordinario dedicato al problema, Sistema Ambiente disse le parole che riportiamo: “siamo consapevoli dell’errore e ci impegneremo nella sua risoluzione”. L’assessore preposto, ovvero Raspini, poi ci rassicurò, così come fecero il presidente e il direttore di Sistema Ambiente, sulla risoluzione delle problematiche che erano balzate agli onori delle cronache estive”, proseguono i due consiglieri.



“Ma visto che le cose in più di sei mesi non sono minimamente cambiate - seguitano - oggi, non siamo solo stufi della situazione, ma ci sentiamo sopratutto inermi di fronte alle continue segnalazioni dei cittadini del centro storico che non trovano risoluzione ai loro problemi. Infatti quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra città, ovvero il centro storico, continua ad essere abbandonato a se stesso”!



E concludono: “Nel consiglio comunale straordinario, chiedemmo all’amministrazione la possibilità di mettere le telecametre così come accade nel civilissimo Alto Adige, qui no, le telecamere evidentemente non servono”.