Dopo i tre casi di positività al virus registrati nello scorso fine settimana

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:50

Sono terminati stamani (12 febbraio) gli approfondimenti effettuati dalla Asl sugli ospiti e gli operatori delle strutture di accoglienza diurna e notturna del territorio comunale che sono venuti in contatto con le tre persone risultate positive al Coronavirus. Il primo caso, una persona che frequentava il centro diurno del Foro Boario e dormiva alla Croce Verde di viale Castracani, era emerso tra giovedì 4 e venerdì 5 febbraio nel corso di un ricovero ospedaliero.

Su circa 100 tamponi molecolari effettuati, sono risultati positivi al virus ulteriori 6 ospiti del dormitorio della Croce Verde, che sono stati subito trasferiti in un albergo sanitario.

"Ringraziamo l'azienda Usl Toscana nord ovest – dichiarano l'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli e la consigliera comunale con delega alla sanità Cristina Petretti – per la collaborazione tempestiva che ci ha permesso di avere nel giro di pochi giorni un quadro preciso della situazione nelle strutture di accoglienza gestite dal Comune insieme alle associazioni locali, isolando e affidando alle cure mediche necessarie le persone che purtroppo hanno contratto il virus. L'azione immediata e coordinata è infatti essenziale per poter contenere il contagio e, nel caso specifico, per proseguire a erogare il servizio di ospitalità alle persone senza fissa dimora, soprattutto durante questi e i prossimi giorni, che si preannunciano come quelli con le temperature più rigide dell'anno".