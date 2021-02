Politica



Ex manifattura, bocciata proposta in regione. Lega: "Presentato stesso atto a livello comunale"

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:37

"Bocciata nostra proposta che chiedeva di coinvolgere i cittadini sul futuro della ex Manifattura. Il Pd afferma che la richiesta debba partire dalla stessa città lucchese. Noi li accontentiamo con un atto presentato dal nostro gruppo consiliare."



"Da sempre - afferma Elisa Montemagni capogruppo in consiglio regionale della Lega - siamo stati convinti che riguardo al futuro dell'ex Manifattura di Lucca, dovessero essere consultati direttamente i cittadini; a tale scopo avevamo presentato un documento che è stato, poi, bocciato dall'Aula."



"In pratica - prosegue il consigliere - in forza della Legge regionale 46 del 2013, voluta fortemente dalla Sinistra e poi maldestramente in questo caso accantonata e disconosciuta, proponevamo l'attivazione di un percorso partecipato, proprio per consentire ai lucchesi di dare la propria opinione sull'importante questione."



"Dato che esistono specifiche normative - precisa l'esponente leghista - sarebbe bene, pertanto, utilizzarle, com'è già avvenuto ad esempio per il complesso fiorentino di Sant'Orsola."



"Comunque - sottolinea la rappresentante della Lega - visto che la collega Mercanti del Pd ha affermato con forza che tale ipotesi di coinvolgimento dei cittadini è da lei supportata ma che ritiene debba partire dall'amministrazione comunale, noi veniamo volentieri incontro alla sua richiesta, segnalando che, nelle ultime ore, come riferitoci dal nostro capogruppo Giovanni Minniti, è stato depositato un atto similare a quello discusso in consiglio regionale."



"Ricordo però che in questi anni - insiste Montemagni - la giunta Tambellini, di cui anche Mercanti fino a pochi mesi orsono faceva parte, non ha mai preso, colpevolmente, in considerazione la voce dei residenti, dei comitati e nemmeno delle tante figure autorevoli che si sono mostrate sensibili al tema; pertanto, se oggi Mercanti si dice concorde con noi sulla partecipazione, parimenti ci aspettiamo un atteggiamento diverso della maggioranza lucchese da quello regionale."



“Visto che il sindaco Tambellini e la sua giunta dal 2019 ad oggi, si sono guardati bene da coinvolgere i cittadini - prosegue Giovanni Minniti capogruppo Lega in consiglio comunale a Lucca - abbiamo deciso di presentare un atto che consentisse un’ampia partecipazione anche a livello comunale”



"Siamo, dunque, curiosi di vedere - conclude il consigliere comunale del partito di Salvini - come si comporterà l'amministrazione locale; si uniformerà a quanto deciso dai suoi esponenti in Consiglio Regionale, oppure vorranno effettivamente e finalmente dare la parola ai lucchesi, vista la delicatezza e rilevanza dell'argomento?"