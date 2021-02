Politica



Ex manifattura, da sinistra 'attacco' a Tambellini per il progetto Coima-Fondazione

domenica, 28 febbraio 2021, 18:52

Rifondazione Lucca rivolge una domanda al sindaco Alessandro Tambellini chiedendo chiarezza su un aspetto fondamentale della questione ex manifattura:

Da mesi a Lucca infuria il dibattito sulla ex Manifattura Tabacchi e su come l’amministrazione comunale intenda affidarsi alla Fondazione CRLucca-Coima per il suo recupero.

I comitati, nati per contrastare questa svendita al privato e ribadire la necessità della proprietà pubblica dell’ex Manifattura, dimostrano quanto sia sentita la questione dai cittadini lucchesi che in molti hanno avuto parenti che vi hanno lavorato e ne conservano un grande ricordo e ne comprendono il grande valore culturale e di archeologia industriale.

Il sindaco Tambellini ha fatto un video in cui ha dicharato che se verrà approvata la proposta di Fondazione Crlucca-Coima la manifattura rimarrà alla città perché sarà di proprietà della Fondazione lucchese. Rifondazione sarebbe contraria anche se fosse questa la soluzione perché comunque la fondazione è un ente privato ma, da approfondimenti fatti sulle normative in vigore per i fondi immobiliari, risulta che la proprietà sarebbe in capo alla società di gestione del fondo immobiliare e quindi a Coima.

Pertanto chiediamo al sindaco Tambellini se è stato male informato o se non si è informato oppure se sta raccontando una falsità ai cittadini lucchesi? Il punto è politicamente importante e il sindaco non si può sottrarre ma deve dare una risposta alla città.