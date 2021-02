Politica



Fabio Barsanti si difende dalla polemica di Selvaggia Lucarelli

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:15

Le parole di Fabio Barsanti, in questi giorni nell'occhio del ciclone, sono rimbalzate su tutto il territorio nazionale. "E dai donne! Allenatevi di più! Adesso sono cazzi vostri (o loro?)": questo il post con cui il consigliere di CasaPound di Lucca è intervenuto sui social riferendosi all'atleta trans neozelandese Lauren Hubbard. Un pensiero finito nel mirino dell'opposizione e diverse testate giornalistiche. Oggi Barsanti torna a discuterne: "Ho letto ciò che ha scritto Selvaggia Lucarelli e, intanto vorrei ringraziarla per essere riuscita a trasmettere il mio pensiero a tutta Italia - ironizza il consigliere - Vorrei sottolineare, però, come il mio post non fosse offensivo, tantomeno carico d'odio. Lo scopo delle mie parole doveva essere quello di portare alla luce un problema esistente, discriminatorio nei confronti delle donne e visto l'impatto mediatico ricevuto ritengo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Il fatto che se ne parli non può che essere positivo".

I commenti a seguito del pensiero di CasaPound sono arrivati immediatamente: "A confermare che non si trattasse di un'offesa nei confronti dell'atleta in questione sono stati gli appoggi ricevuti anche da persone politicamente lontane da me - conclude Barsanti - Questo dimostra come nessuno volesse seminare odio nei confronti di qualcuno, ma chiarire una situazione che non è proprio corretta per le donne. Che poi per farlo abbia usato l'ironia e questa non sia una cosa per tutti è un altro discorso...".