Politica



Frigo (FdI): "Ex manifattura, il sindaco deve avere una visione più globale"

sabato, 6 febbraio 2021, 12:50

Non solo l'Ex Manifattura Tabacchi, ma l'intera città. A pensare che il sindaco debba avere una visione più globale è il Circolo di Fratelli d'Italia "I borghi di Lucca".



Annamaria Frigo, presidente di quest'ultimo, dunque, incalza come "Tambellini dovrebbe delineare un piano adeguato che preveda lo sviluppo del tessuto urbano in quanto ad oggi non esiste una sufficiente analisi dei costi e dei benefici".



Molti sono i luoghi cittadini che, stando alle parole di Frigo, dovrebbero essere presi in considerazione: "Vogliamo portare all'attenzione del primo cittadino il grave stato di abbandono e di degrado in cui si trovano le numerose strutture sul territorio - conclude Frigo - È necessario un dibattito che coinvolga l'intero territorio, ma questo non è stato recepito dalla giunta che si avvia stancamente a concludere la sua esperienza amministrativa mantenendo nulla o quasi di quanto promesso".