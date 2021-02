Politica



“I progetti di San Concordio sono a norma urbanistica”

venerdì, 19 febbraio 2021, 17:02

Il comune di Lucca, con una breve nota stampa, risponde così ai rappresentanti del comitato "Per San Concordio" che hanno annunciato ieri di aver fatto un esposto in procura:



"In merito all'esposto consegnato alla Procura della Repubblica annunciato ieri da alcuni rappresentanti del comitato “Per San Concordio” relativamente ad alcune parti dei progetti di riqualificazione urbana, l'amministrazione comunale conferma la correttezza, la regolarità e la perfetta conformità urbanistica delle istruttorie amministrative relative ai progetti. I lavori vanno avanti secondo il programma stabilito. Il Comune di Lucca valuterà tutte le azioni necessarie alla difesa della correttezza del proprio operato e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori".