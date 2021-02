Il Comune di Lucca illumina di giallo Porta Elisa per Patrick Zaki

Altri articoli in Politica

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:31

Nella scorsa settimana il sindaco Alessandro Tambellini l'assessore allo sviluppo economico Chiara Martini e il consigliere comunale Daniele Bianucci, presidente della commissione lavori pubblici, hanno incontrato i proprietari dei fondi commerciali che si affacciano sul vicolo e sulla piazzetta San Carlo

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:37

Tra giovedì e venerdì scorsi (4 e 5 febbraio) una persona senza fissa dimora che frequenta lo spazio diurno del Foro Boario e il dormitorio della Croce Verde, è risultato positivo al Coronavirus. L'ospite, che era già ricoverato al San Luca per altri problemi di salute, è stato trattenuto in...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:11

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Marco Martinelli (presidente del gruppo consiliare) e Simona Testaferrata (componente della commissione consiliare Scuola)

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:07

Il coordinamento Salviamo la Manifattura interviene nel dibattito sul futuro della ex manifattura analizzando alcune dichiarazioni del presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e mettendole a confronto con i documenti finora emersi

sabato, 6 febbraio 2021, 19:32

Il coordinamento di Lucca di Sinistra Civica Ecologista chiede che sia fatta chiarezza in merito ai ritardi nel pagamento degli stipendi dei numerosi docenti e componenti del personale ATA assunti a partire dallo scorso mese di settembre, per far fronte alle carenze dovute all'emergenza COVID nella provincia di Lucca

sabato, 6 febbraio 2021, 16:12

Lo ha dichiarato il sindaco Alessandro Tambellini nel corso di una conferenza stampa convocata stamattina a Palazzo Orsetti in cui ha fatto il punto sulla proposta per la parte sud della Manifattura di Coima e Fondazione Crl