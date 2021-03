Italexit di Paragone apre anche a Lucca

Altri articoli in Politica

domenica, 28 febbraio 2021, 18:52

Rifondazione Lucca rivolge una domanda al sindaco Alessandro Tambellini chiedendo chiarezza su un aspetto fondamentale della questione ex manifattura

domenica, 28 febbraio 2021, 14:55

L'ingegner Massimo Viviani, esponente del comitato Salviamo la Manifattura, in questo approfondito intervento, spiega i motivi per cui il piano di Coima-Fondazione non rispetta le normative

sabato, 27 febbraio 2021, 16:25

La lista civica: "E' dal gennaio 2019 che chiediamo al sindaco di proporre la candidatura della città, ma siamo sempre rimasti inascoltati: quelle di ora sono lacrime di coccodrillo, amministrazione sempre più' imbarazzante"

sabato, 27 febbraio 2021, 13:43

Si esprime così il movimento Difendere Lucca, dopo che Viareggio ha annunciato di voler concorrere a capitale italiana della cultura 2024. Una candidatura che segue quella già presentata da Lucca

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:09

Sulla bocciatura della mozione portata in consiglio regionale da Elisa Montemagni (Lega), la quale chiedeva l'avvio di un dibattito pubblico sulla riqualificazione della ex Manifattura, interviene il consigliere di opposizione Fabio Barsanti

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:39

Si torna a parlare della proposta di Music Innovation Hub. I due esponenti del comitato 'Salviamo la Manifattura' ricordano anche che i posti auto, con il progetto Fondazione-Coima, non aumenteranno e che la sosta sarà assai più cara