Politica



Mancato pagamento organico Covid: il sindacato scrive ai parlamentari

giovedì, 4 febbraio 2021, 17:53

SNALS scrive ai parlamentari. Il sindacato ha voluto informare i senatori Marcucci e Mallegni e l'onorevole Zucconi, eletti in provincia di Lucca, riguardo la situazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole della provincia, assunto nell'ambito del cosiddetto 'organico Covid'.

Come riporta SNALS, infatti, gli stipendi continuano a non arrivare. "È quasi superfluo rimarcare come, grazie a questo personale, la scuola sia stata in grado di funzionare nel contesto difficoltoso creato dalla pandemia. Il Ministero dell'istruzione, nelle note emanate e sulla stampa, ha annunciato emissioni speciali per fine gennaio, ma ad oggi molti di questi colleghi non hanno ancora ricevuto la retribuzione dovuta"

"È avvilente – spiega il sindacato - sentir celebrati finanziamenti per la scuola e constatare nella loro realtà quotidiana l'assenza del compenso per il lavoro svolto. Lo stato dovrebbe essere di esempio di correttezza verso i propri dipendenti ed evitare di costringere questi a ricorrere eventualmente all'autorità giudiziaria per ottenere quello che spetta".

Per questo l'appello ai Parlamentari della provincia di Lucca. "Barricarsi dietro problemi tecnici per giustificare i ritardi non è assolutamente accettabile: chiediamo di intervenire con determinazione nelle sedi opportune per risolvere questo grave disagio".