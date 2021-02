Politica



Martinelli: "Cittadini di Cerasomma sotto assedio dei ladri”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:41

“Da circa tre settimane i cittadini di Cerasomma si sentono sotto assedio dei ladri”. Lo dichiara Marco Martinelli che oggi (24 febbraio) su sollecitazione degli abitanti della frazione si è recato sul posto per parlare con chi vive nella zona.



"Mentre stavo parlando con una famiglia - aggiunge Martinelli - è suonato un allarme di una abitazione vicina ed ho colto negli occhi di queste persone la paura che stanno vivendo negli ultimi tempi. Mi è stato riferito - prosegue il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia -che la sensazione più diffusa è quella di essere spiati di giorno dai malviventi che poi di sera entrano nelle abitazioni. Il sindaco può e deve alzare la voce nelle sedi competenti e richiedere maggiore attenzione per la nostra città presa di mira da furti e da un clima di insicurezza generale".



"La sicurezza - conclude Martinelli - è una richiesta reale dei cittadini e non può essere messa in secondo piano".