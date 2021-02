Ministro della disabilità, la commissione delle politiche socio-sanitarie dice "No"

Altri articoli in Politica

martedì, 16 febbraio 2021, 22:57

Se una strada non porta al risultato sperato allora è necessario cambiarla. Si potrebbe riassumere in queste parole il pensiero del direttivo Sinistra Con sui temi della mobilità delle persone e delle merci nella Piana di Lucca

martedì, 16 febbraio 2021, 17:53

Ecco il progetto complessivo per conservare il monumento e renderlo al contempo più fruibile da parte dei cittadini e dei visitatori. In sostanza per chiuderlo con le transenne, cosa mai avvenuta in tutti questi secoli

martedì, 16 febbraio 2021, 16:30

“Da tempo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - i cittadini reclamano una diretta partecipazione sulla gestione della destinazione d’uso della parte sud ex Manifattura di Lucca, bene culturale ai sensi del codice, interamente di proprietà comunale, rispetto ad un progetto di recupero della infrastruttura”

martedì, 16 febbraio 2021, 16:22

Inizia domani, mercoledì 17 febbraio, l’attività di raccolta di contributi e proposte da parte dei cittadini e delle associazioni che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

martedì, 16 febbraio 2021, 14:40

Nidi e spazi gioco aperti, per tour virtuali alla scoperta dell’offerta formativa prima infanzia dell’amministrazione comunale. In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022, i servizi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Lucca hanno deciso di aprire “virtualmente” le loro porte ai genitori per far conoscere educatori...

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:11

In merito ai problemi del palazzetto dello sport l'amministrazione comunale precisa che solo per il riscaldamento in queste ultime settimane sono stati spesi oltre 25mila euro impiegati nella sostituzione dei corpi riscaldanti e di molte tubature mentre la caldaia del complesso è stata rinnovata appena tre anni fa