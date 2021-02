Politica



Politica e territorio: 'Difendere Lucca' parte dal morianese col consigliere Barsanti

venerdì, 19 febbraio 2021, 17:53

Riprendono, nonostante l'emergenza sanitaria non sia ancora del tutto passata, gli incontri nei quartieri e nelle frazioni del consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che insieme all'associazione Difendere Lucca sarà domani, a partire dalle 15:00, in Piazza del Popolo a Ponte a Moriano, per poi girare le frazioni del morianese.

"Dopo un anno di isolamento e con un'emergenza sanitaria non ancora alle spalle – dichiara Barsanti in una nota – ho deciso di riprendere ugualmente i miei incontri nei quartieri e nelle frazioni perché, nonostante la situazione difficile, i cittadini non possono essere lasciati ancora più soli per colpa del covid".

"Inizierò da Ponte a Moriano, luogo di incontro di molte frazioni, dove sarò in Piazza del Popolo dalle 15 alle 16, per poi recarmi nelle frazioni del morianese di Mammoli, Mastiano e Gugliano – continua il consigliere di opposizione - che in questi giorni hanno visto i propri abitanti lamentarsi dello stato di abbandono e scarso interesse sia da parte dell'amministrazione che della politica in generale. Per qualsiasi informazione, segnalazione o richiesta di sopralluoghi, i cittadini della zona possono contattarmi al seguente recapito: 3273607777"