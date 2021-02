Politica



Progetto Coima, continua la mobilitazione del gruppo 'Manifatturiamo'

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:04

Continua la mobilitazione del gruppo Manifatturiamo per fermare il progetto di vendita dell'ex Manifattura Tabacchi a Coima-Fondazione CRL.



"Via i privati da Lucca", "La città è di chi la vive": sono solo alcuni degli slogan letti il 9 febbraio di fronte al complesso. Proteste, nel rispetto delle misure anti-Covid, che verranno replicate il 20, il 22 e il 24 dello stesso mese. "Inizieremo con sabato pomeriggio - spiega Manifatturiamo - Saremo presenti in piazza San Michele con gli stessi striscioni per chiedere lo stop di qualsiasi forma di privatizzazione dell'ex Manifattura e l'avvio di un percorso che coinvolga i cittadini".



Volantinaggio, iniziative e determinazione, le parole d'ordine del gruppo che tornerà a protestare lunedì sulla sua pagina Facebook: "Trasmetteremo in diretta un incontro online con Michele Urbano di Legambiente Lucca per offrire a chiunque sia interessato un approfondimento sulle criticità del progetto - continuano - Infine mercoledì sarà di nuovo in azione, dalle 16 alle 18 un presidio statico in piazza Napoleone, anche in diretta sociale per coinvolgere le persone non residenti a Lucca e impossibilitate a partecipare in presenza".



Date non scelte a caso. Il 25 febbraio, infatti, si riunirà in consiglio la giunta per dare una risposta definitiva al progetto proposto da Coima: "Vogliamo richiamare ancora una volta l'attenzione dell'opinione pubblica e soprattutto del consiglio comunale sulle criticità e contrattazioni del progetto di privatizzazione - conclude Manifatturiamo - Non dobbiamo cadere nella perversa narrazione portata avanti dalla classe politica a livello locale, regionale e nazionale secondo la quale non sembrano esserci soluzioni alternative. Manca la volontà politica di pensare a un futuro diverso per la nostra società, non è più possibile rimandare, è necessario mettere al centro di tutto il bene dei cittadini".