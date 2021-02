Politica



'Quartieri social', scatta esposto del Comitato S.Concordio

giovedì, 18 febbraio 2021, 11:16

Il Comitato Per S.Concordio ha presentato un esposto alla procura della repubblica di Lucca in merito alla presunta mancanza di conformità urbanistica dei lavori alle aree verdi di S.Concordio finanziati con 4 milioni di euro dei “Quartieri Social”.



Secondo il Comitato, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa sul tema, sussisterebbero i reati di abuso edilizio, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato: “La Galleria Coperta e il parcheggio ai Chiariti - secondo il Comitato - non possono essere fatti, e i lavori già eseguiti, come il taglio della grande aiuola che c’era in mezzo a P.le Moro per trasformarla in parcheggio, e quanto realizzato nella parte sud del parco tra via Formica e via Urbiciani, sono degli abusi edilizi”.

“Clamoroso ed incredibile! – afferma - I lavori, in parte già eseguiti, alle aree verdi di S.Concordio, finanziati con 4 milioni di euro dei Quartieri Social, secondo il Comitato non sono conformi al Regolamento Urbanistico. Violando quella che è la legge fondamentale del Comune, che dice cosa si può fare e cosa no su ogni singolo pezzo di territorio, questi lavori non potevano essere inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e soprattutto non potevano concorrere al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere 4 milioni di euro, perché la conformità urbanistica era condizione di ammissibilità al bando”.

“Il Comitato Per S.Concordio – continua -, secondo il quale sussistono i reati di abuso edilizio, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Mentre la gran parte degli abusi edilizi sono sanabili, purchè i lavori, anche se mancanti di licenza o permesso, siano conformi al Regolamento Urbanistico, la mancanza di conformità urbanistica non è sanabile, l’unico rimedio possibile è il ripristino dello stato precedente”.

“E’ un errore talmente grosso e madornale – incalza il comitato -, che anche noi, che ne siamo accorti più di 5 mesi fa, non potevamo crederci. Tanto che lo scorso novembre abbiamo presentato una interrogazione consiliare perche il Comune rendesse conto di quanto aveva fatto, interrogazione alla quale non ci risulta abbia ancora risposto nel merito”.

“In cosa consiste questa mancanza di conformità urbanistica – spiega -: le “aree a verde del quartiere di S. Concordio ricomprese tra P.le Moro e l’acquedotto del Nottolini”, oggetto dei lavori dei Quartieri Social, sono regolate dalla Variante Straordinaria di Salvaguardia al R.U. approvata con D.C.C. n. 19 del 15 marzo 2012 , che le ricomprende nell’ex Progetto Norma n. 6 “Centro Servizi di S. Concordio”, comparto b) (Tavola URB 10 Destinazioni Urbanistiche); ai sensi dell’art. 140 delle N.T.A. del R.U. vigente (Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita di efficacia ex art. 55 L.R. 1/2005) solo il comparto a) del Progetto Norma n. 6 non è stato oggetto di decadenza, mentre sono decadute le previsioni urbanistiche per il comparto b), per il quale, ai sensi dell’art. 55 sopracitato, “sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla stessa legge in materia di territorio agricolo” .

“Non rientrano pertanto – conclude il comitato -, tra gli interventi ammissibili, la costruzione di una strada con fondazione a platea di cemento armato larga 4 metri, coperta da una tettoria di acciaio alta a sua volta 4 metri, non rientra la costruzione di un parcheggio lungo via Savonarola, nell’area dei Chiariti, non rientra la trasformazione in parcheggio della grande aiuola centrale che c’era in P.le Moro, ove furono abbattuti i famosi cedri. ( Contro queste realizzazioni il Comitato ha presentato una petizione nel giugno 2019 sottoscitta da oltre 1000 firme). Anche i lavori eseguiti nella parte sud del parco che si trova tra via Urbiciani e via Formica sono abusivi, per chè il Regolamento urbanistico prevede che lì sia soddisfatto lo standar di parcheggio pubblico. Abbiamo inoltre presentato un esposto, sia all’ARPAT che alla Procura, circa lo scarico e l’accumulo di ingenti quantità di scarti di asfalto, provenienti dalla scarificazione dei manti stradali, nei Chiariti, lungo via Savonarola”.