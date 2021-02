“Rifiutare di vendere farmaci abortivi è un diritto che rientra nell’obiezione di coscienza”

Altri articoli in Politica

martedì, 9 febbraio 2021, 13:09

L'ex candidato sindaco annuncia: accanto al nome della lista civica d'ora in poi comparirà 2022, anno in cui si terranno le elezioni amministrative

martedì, 9 febbraio 2021, 10:52

Il 10 febbraio, dal 2005 in poi, è la data in cui gli italiani devono ricordare i fratelli torturati, assassinati e gettati nelle fenditure carsiche usate come discariche, anche dette foibe, dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra mondiale

martedì, 9 febbraio 2021, 08:29

Sinistra Italiana prende posizione sul caso della pillola abortiva negata da una farmacia lucchese. Intanto il segretario nazionale del partito, Nicola Fratoianni, presenterà sul tema un'interrogazione in parlamento

lunedì, 8 febbraio 2021, 21:19

A un anno di distanza dalla formalizzazione dell'arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna ingiustamente detenuto a Il Cairo, anche Lucca si mobilita, insieme a molti comuni italiani, per chiederne la liberazione

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:31

Nella scorsa settimana il sindaco Alessandro Tambellini l'assessore allo sviluppo economico Chiara Martini e il consigliere comunale Daniele Bianucci, presidente della commissione lavori pubblici, hanno incontrato i proprietari dei fondi commerciali che si affacciano sul vicolo e sulla piazzetta San Carlo

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:37

Tra giovedì e venerdì scorsi (4 e 5 febbraio) una persona senza fissa dimora che frequenta lo spazio diurno del Foro Boario e il dormitorio della Croce Verde, è risultato positivo al Coronavirus. L'ospite, che era già ricoverato al San Luca per altri problemi di salute, è stato trattenuto in...