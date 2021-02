Politica



Mura, petizione online per dire "no" alle nuove ringhiere

giovedì, 18 febbraio 2021, 15:03

E' stata appena lanciata la petizione popolare per dire no a nuove ringhiere invasive sulle Mura. La lista civica SìAmoLucca ha dato dunque seguito a quanto aveva annunciato nelle scorse ore, avviando al momento l'iniziativa su una piattaforma on line, Change.org.



Chi vuole può dare la propria decisione cliccando sul link: https://www.change.org/p/comune-di-lucca-no-alla-ringhiere-sulle-mura-di-lucca/signatures/confirm?token=d6d915b4-cdee-45a2-aee3-e8d98bddd4c5

Ecco il quesito: "Il Comune di Lucca vuole installare ringhiere anticaduta nella parte interna delle mura, estendendole a gran parte del perimetro del monumento: una serie di parapetti metallici che saranno inseriti anche all'interno dei baluardi. L'operazione rientra nel piano di sicurezza della cerchia urbana, ma rischia di snaturare per sempre il simbolo della città. Riteniamo più che sufficiente potenziare la segnaletica sui rischi, sostituire le alberature mancanti e procedere a un potenziamento dei controlli dei vigili urbani. Di protezioni ce ne sono già molte, si può in alternativa intervenire su due o tre punti più rischiosi ma non oltre. Rispettiamo la nostra storia, le Mura non si toccano!"

A commentare il lancio della petizione on line è l'ex candidato sindaco Remo Santini, che ha ideato l'iniziativa insieme alla lista civica SìAmoLucca di cui è attualmente capogruppo in consiglio comunale. "Andiamo avanti con convinzione – spiega – perché come abbiamo già avuto modo di spiegare il nostro è un tentativo di migliorare notevolmente il piano presentato dal Comune, in quanto la conferenza dei servizi è ancora aperta e c'è la possibilità di apportare modifiche ad un piano che riteniamo davvero esagerato. La petizione on line, per la quale ci auguriamo ci sia un bel riscontro, è quindi anche un modo per dare un contributo al dibattito" Santini è il primo ad aver firmato la petizione. La procedura è molto semplice. Per SìAmoLucca vale a pena aderire "per difendere la nostra storia". Gli esiti della consultazione v erranno poi consegnati all'amministrazione comunale.