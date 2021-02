Politica



Spazi gioco e nidi d'infanzia: tour virtuali online per guidare le famiglie

martedì, 16 febbraio 2021, 14:40

Nidi e spazi gioco aperti, per tour virtuali alla scoperta dell’offerta formativa prima infanzia dell’amministrazione comunale. In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022, i servizi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Lucca hanno deciso di aprire “virtualmente” le loro porte ai genitori per far conoscere educatori e strutture.

“Scegliere il nido o lo spazio gioco - commenta l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina - è un processo importante e delicato. Si tratta della prima comunità fuori dalla famiglia, un luogo accogliente, di cura, di relazioni e di esperienze di crescita significative, condivise con un personale qualificato e futuri amici ancora sconosciuti. Un percorso che deve essere all'insegna del benessere, dell'ascolto dei bisogni dei bambini e della condivisione con le famiglie. Per questo abbiamo deciso di dare l’opportunità ai genitori che lo desidereranno di fare un tour virtuale della struttura che potrebbe accogliere i piccoli, conoscendone i luoghi, i programmi e gli educatori che avranno cura dei bambini nel prossimo anno scolastico”. Le presentazioni delle strutture, dunque, avverranno attraverso incontri online aperti a tutti i genitori interessati: per partecipare, sarà sufficiente inviare una mail al nido o allo spazio gioco specificando nome e cognome e chiedendo l'invio del link al quale collegarsi.

Durante gli incontri ci sarà la possibilità di visionare un video di presentazione dell'ambiente educativo in cui si svolge la giornata dei bambini: spazi, materiali, le possibilità e le esperienze di gioco e di cura pensate e organizzate per il benessere dei bambini e delle bambine presentato dal coordinamento pedagogico e dalle educatrici. Al termine della presentazione, sarà possibile fare domande e richiedere informazioni.

Ecco il calendario degli incontri con i contatti delle strutture: Nido Gulliver, lunedì 22 febbraio e 8 marzo, ore 18 (asilogulliver@comune.lucca.it); Nido Kirikù, martedì 23 febbraio e 9 marzo, ore 18 (asilokiriku@comune.lucca.it); Nido Acquario, mercoledì 24 febbraio e 10 marzo, ore 18.15 (asiloacquario@comune.lucca.it); Nido Il Pulcino, giovedì 25 febbraio e 11 marzo, ore 18.15 (asiloilpulcino@comune.lucca.it); Nido Il Seme, venerdì 26 febbraio e 12 marzo, ore 18 (nidolucca@infanziaservizi.it); Nido L’Arcobaleno, mercoledì 3 marzo e 17 marzo, ore 18.15 (asiloarcobaleno@comune.lucca.it); Nido Lo Scoiattolo, martedì 2 marzo e 16 marzo, ore 18 (asiloscoiattolo@comune.lucca.it); Spazio Gioco Coccinella mercoledì 24 febbraio e 10 marzo, ore 17 (spaziococcinella@comune.lucca.it); Spazio Gioco Giardino delle Farfalle, giovedì 25 febbraio e 11 marzo, ore 17 (spaziogiardinofarfalle@comune.lucca.it); Spazio Gioco L’Aquilone, mercoledì 3 marzo e 17 marzo, ore 17 (spazioaquilone@comune.lucca.it).

Si ricorda che l’apertura delle iscrizioni per i servizi per la prima infanzia è programmata per il mese di marzo. A questo link è possibile trovare tutte le informazioni: http://www.comune.lucca.it/Scuola-e-Istruzione. Per eventuali ulteriori informazioni: primainfanzia@comune.lucca.it