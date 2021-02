Testaferrata (FdI): "Verifica e resoconto tecnico al palasport e agli impianti sportivi"

Altri articoli in Politica

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:11

In merito ai problemi del palazzetto dello sport l'amministrazione comunale precisa che solo per il riscaldamento in queste ultime settimane sono stati spesi oltre 25mila euro impiegati nella sostituzione dei corpi riscaldanti e di molte tubature mentre la caldaia del complesso è stata rinnovata appena tre anni fa

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:52

Riportiamo il comunicato integrale divulgato dal comitato "Salviamo la Manifattura" in cui si risponde ai principali quesiti che sono stati formulati rispetto al progetto Fondazione/Coima

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:32

Elisa Montemagni, capogruppo della Lega, torna ad intervenire sull'emergenza ungulati dopo l'ultimo incidente e il conseguente allarme di Coldiretti

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:54

Vanno all'attacco i consiglieri comunali della lista civica SìAmoLucca 2022 su quelle che continuano ad essere le inadempienze del comune

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:54

Volevate sapere chi è Mario Draghi e quali sono i suoi programmi? Eccoli. Leggete con attenzione questo stupendo articolo a firma di un discepolo di Ida Magli, una delle poche menti lucide, con Oriana Fallaci, di questi tempi medievali

sabato, 13 febbraio 2021, 19:16

"Roberto Cingolani è un uomo capace, di un'intelligenza superiore alla media con una grande visione". Così Vittorio Pellegrini, che abita in una casa in mezzo al verde nella frazione di Camigliano. Laureato in fisica, vanta una lunga carriera prima presso la Normale di Pisa