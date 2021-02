Politica



Uniti per la Manifattura: "L'amministrazione valuti Music Innovation Hub, Coima inammissibile"

giovedì, 4 febbraio 2021, 17:51

Proseguono le lotte di Uniti per la Manifattura contro il progetto Coima. "Ci domandiamo perché a Lucca si spendano 60 milioni per cedere per sempre la proprietà a un privato, mentre a Firenze sono riusciti a far andare avanti un progetto con un costo pari alla metà e con la proprietà che tornerà a uso pubblico - incalza il comitato - Ci sono altre proposte, forse l'amministrazione se c'è scordata".



Si riferiscono ai progetti proposti da Music Innovation Hub che stando alle loro parole "Rispecchierebbero il filone richiesto, cioè un uso pubblico e culturale".



A poche ore dall'annuncio della terza proposta di Coima, Uniti per la Manifattura non molla e continua a contestare questo progetto: "Non c'è interesse pubblico - concludono - Adesso vedremo questa annunciata terza proposta Coima Fondazione, e già il fatto che abbiano dovuto farne una terza è il segno di quanto avevamo ragione ad opporci alle prime due. Nei prossimi giorni valuteremo anche i contenuti della terza proposta, che però deve essere confrontata a quella di Music Innovation Hub perché non può essere che un'amministrazione ceda così facilmente una proprietà pubblica al privato".