Politica



Uniti per la Manifattura: "Le istituzioni ignorano i propri obblighi nei confronti dei cittadini"

giovedì, 25 febbraio 2021, 17:48

Torna a parlare il gruppo Uniti per la Manifattura di fronte alla decisione del consiglio regionale di respingere la richiesta di dibattito sulla questione presentata dalla Lega e sottoscritta dal Movimento 5 Stelle: "Le istituzioni ignorano i problemi e i loro obblighi. Rivendichiamo con forza e determinazione il rispetto delle regole democratiche per la tutela dei diritti e del patrimonio collettivi - incalzano - Gli slogan martellanti delle campagne elettorali diventano un silenzio assordante nelle sedi istituzionali. Si tratta di una trasformazione inaccettabile in una cemocrazia".