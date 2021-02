Politica



Uniti per la manifattura: "Progetto Coima, non vediamo prospettive"

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:57

Inarrestabili le proteste di Uniti per la Manifattura di fronte al progetto Coima. Il comitato torna oggi a ribadire la richiesta di un futuro diverso per la città.



"Siamo preoccupati sotto tutti gli aspetti, sia economico che culturale. Non vediamo prospettive in questo contratto che punta a dare all'azienda il monopolio dei parcheggi e quindi del traffico del territorio lucchese - incalzano - Sotto l'aspetto economico, poi, chissà quanto costerà alla città una scelta del genere che vedrà trasformati i suoi punti classici e antichi in cemento e piante in vaso".



L'obiettivo del comitato è chiaro: "Tutelare il bene comune e restituire a questa parte di Lucca la dimensione che è propria della realtà urbana - spiegano - Con il progetto Coima questo non sarà possibile in quanto non avrebbe senso la tutela di un bene se negato della sua natura. Abbiamo chiesto al sindaco molte volte un incontro, ma non abbiamo mai avuto una risposta. Continueremo a lottare per il bene della città".