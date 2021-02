Politica



Vicolo San Carlo verso il rilancio: incontro a Palazzo Orsetti con i proprietari dei fondi commerciali

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:31

Nella scorsa settimana il sindaco Alessandro Tambellini l'assessore allo sviluppo economico Chiara Martini e il consigliere comunale Daniele Bianucci, presidente della commissione lavori pubblici, hanno incontrato i proprietari dei fondi commerciali che si affacciano sul vicolo e sulla piazzetta San Carlo, il grazioso spazio pubblico che collega via Fillungo, via Santa Croce e via dell'Arancio, alle spalle dell'abside e del campanile della chiesa di San Cristoforo.

“Vicolo San Carlo rappresenta un luogo molto bello, fermo da troppi anni dal punto di vista commerciale – dichiarano l'assessore Martini e il consigliere Bianucci - con il sindaco abbiamo incontrato i due principali proprietari dei fondi commerciali e abbiamo trovato molta disponibilità per mettere in piedi il rilancio di tutta questa centralissima area del centro storico. Il nostro impegno prosegue con ulteriori approfondimenti, ma c'è bisogno del lavoro di tutti e soprattutto di imprenditori che colgano questa opportunità. Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse informali, privati interessati a riportare attività commerciali interessanti nella piazzetta. Il Comune di Lucca farà la sua parte. Sarà nostra cura coinvolgere anche le associazioni di categoria perché possano dare il proprio contributo a questo importante progetto”.