Politica



Zucconi (FdI): "Zona arancione, doccia fredda per ristoratori"

sabato, 13 febbraio 2021, 11:45

Il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, commenta il passaggio della regione Toscana da zona gialla a zona arancione e critica le tempistiche con cui questo è stato comunicato.



"Incredibile - attacca - che ancora una volta sia pervenuta l'ufficialità del passaggio da zona gialla a zona arancione solamente 24 ore prima. Una doccia fredda per migliaia di ristoratori che in questa settimana si erano preparati per il primo giorno di lavoro pieno dopo tanti mesi di buio, quello di San Valentino. Frigoriferi pieni, personale reperito, sanificazioni e decori: tutto pronto per una domenica di vero lavoro in piena sicurezza. E invece, come d'altronde potevamo aspettarci da questo governo per molti aspetti riconfermato anche da Draghi, arriva la notizia: tutti chiusi".

"Giani - conclude - niente ha fatto per salvare almeno domenica 14, non ha voluto nemmeno prendere in considerazione la nostra proposta di suddividere la Toscana in microzone, alzando le braccia al cielo con un 'io non posso farci niente'. Ma come, il governatore di una regione non dovrebbe per lo meno tentare di salvare il salvabile? Resto sconcertato da tanta superficialità, ma d'altronde da un governo che propone di far proseguire le scuole fino a luglio facendo perdere ulteriori, fondamentali giorni di lavoro alle aziende turistiche cosa ci vogliamo aspettare?"