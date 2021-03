Politica



Al via il tesseramento di Forza Italia in provincia di Lucca; Scannerini, vicecoordinatore vicario e responsabile del tesseramento: "Continua la ristrutturazione del partito, il prossimo passo sono i congressi comunali"

venerdì, 19 marzo 2021, 10:47

"Forza Italia, a livello nazionale, ha dato il via alla nuova campagna di tesseramento. La provincia di Lucca sarà parte attiva della ristrutturazione del nostro partito che, dal 1994 è garanzia di libertà ed equilibrio nel panorama politico italiano". Così si esprime Matteo Scannerini, da poco vicecoordinatore vicario di Forza Italia in provincia di Lucca, consigliere provinciale e responsabile del tesseramento. "Ringrazio, anzitutto, il coordinatore regionale Sen. Massimo Mallegni e il coordinatore provinciale Maurizio Marchetti per la fiducia loro concessami in merito alla nomina a vicecoordinatore vicario. Il tesseramento è un'ottima occasione per dare il via a quel processo riorganizzazione di Forza Italia che riporterà il movimento azzurro fondato da Silvio Berlusconi, ad essere più che mai protagonista del panorama politico italiano".

"I sondaggi ci vedono in crescita e la fiducia che tanti italiani ripongono in noi è un ulteriore stimolo, per i nostri rappresentanti, ad operare per il bene comune, dagli enti locali fino al governo. Non solo. Invitiamo tutti coloro che vorranno partecipare attivamente al rilancio del paese, messo a dura prova dalla crisi economica e sanitaria, con idee, azioni, suggerimenti, ad unirsi a noi. Chiunque vorrà, potrà rivolgersi ai nostri referenti di zona e richiedere la tessera di iscrizione a Forza Italia. L'obiettivo è quello di arrivare ai prossimi congressi comunali con una platea di partecipanti più ampia possibile. Ovviamente, procederemo a convocare i comizi interni appena la situazione epidemiologica migliorerà. Vi aspettiamo e, come già sapete, i rappresentanti di Fi territoriali, sia quadri che eletti, sono e saranno sempre a vostra disposizione per ascoltarvi ed aiutarvi per qualsiasi bisogno civico e sociale abbiate da esporre".