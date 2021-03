Politica



Asse suburbano, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Una battaglia che abbiamo portato avanti negli anni"

venerdì, 26 marzo 2021, 16:57

"Non può che lasciarci soddisfatti la notizia che è pronto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento dell'Asse suburbano. Vorremmo sottolineare che si tratta di una battaglia che abbiamo portato avanti negli anni, consapevoli che si tratta di un'opera fondamentale, insieme agli Assi viari, per snellire il traffico di Lucca" ricordano Vittorio Fantozzi, vice-capogruppo in consiglio regionale di Fdi, e Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare del comune di Lucca.



"Opera essenziale per il territorio, l'Asse suburbano, anche nell'ottica di un collegamento con il nuovo Ponte sul Serchio. Speriamo sia di buon auspicio proprio per il Ponte sul Serchio, opera annunciata, ma della quale ancora non se ne vede l'inizio, già nel 2014 dall'allora Presidente della Provincia di Lucca Baccelli ed attuale assessore regionale ai Trasporti" sottolineano Fantozzi e Martinelli.



"L'Asse suburbano ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni di euro da parte della Regione e sembra proprio che entro l'anno in corso verrò aperto il bando per l'affidamento dei lavori. Intervenire sulla dotazione infrastrutturale del nostro territorio è fondamentale per sostenere nel breve termine la crescita e l'occupazione".