Politica



Assi suburbani, stamani il sopralluogo in via Umberto Dianda

venerdì, 26 marzo 2021, 15:19

di chiara grassini

Il sindaco di Lucca e l'assessore regionale Stefano Bacelli hanno fatto il punto della situazione sull'asse suburbano, un progetto finanziato dalla regione Toscana che dovrebbe essere pronto entro il 2023. Per un totale di sette milioni di euro.



E' un intervento che mira alla sicurezza del territorio e il nuovo ponte sul fiume a Monte San Quirico collegherà diverse aree della città. Le zone interessate sono - oltre al paese già citato - via di Tiglio, la strada statale del Brennero (Ss 12), via della Santissima Annunziata e i tratti già costituiti che riguardano via delle Foibe, viale Castracani passando da via Dante Alighieri fino a raggiungere la via Romana e l'ospedale San Luca.



"L'asse suburbano regolerà il traffico e lo diminuirà - ha affermato il primo cittadino -. Il nuovo ponte unirà la Valfreddana e altre zone come San Michele di Moriano. Mentre la parte est va dall'ospedale al casello di Capannori".



Insieme a Stefano Baccelli e Alessandro Tambellini, l'ingegner Andrea Biggi che ha illustrato la parte tecnica e progettuale sottolinenando che non saranno abbattuti nessuni tipi di fabbricati.