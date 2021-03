Politica



Barsanti (Difendere Lucca): "Ancora problemi al mercato settimanale, licenze gestite male da un comune troppo assente"

sabato, 20 marzo 2021, 13:01

Dopo il suo consueto giro al mercato in piazzale Don Baroni, il consigliere Fabio Barsanti solleva un problema riguardo alle licenze degli ambulanti: "Gestione sbagliata da parte del comune, ancora una volta assente. L'assessore competente non si fa vedere da settembre".



"In questi ultimi anni sono state restituite in Comune circa cinquanta licenze da parte di ambulanti. Un fatto - dice il rappresentante di Difendere Lucca - che poteva portare a riqualificare il mercato, e invece ha creato solo un problema di gestione degli spazi vuoti".



"L'abbandono del campo da parte di questi lavoratori - scrive Barsanti - è iniziato già prima della crisi dettata dalla pandemia. Infatti da quando il mercato è stato spostato in piazzale Don Baroni - un altro diktat dell'Amministrazione Tambellini - sono iniziate le prime riconsegne delle licenze. Un gesto estremo da parte di questa categoria. Il lockdown ha poi acuito il problema e il Comune era chiamato a riflettere sulla possibilità di non riassegnare tutti gli spazi vuoti e lasciare 'respirare' gli ambulanti superstiti, creando un mercato di qualità maggiore, con banchi scelti. Invece l'amministrazione ha pensato solo a fare cassa".



"Le licenze vacanti - continua Barsanti - vengono riassegnate con sorteggio, ma si capisce il metodo; né se e come avvenga il controllo delle autorizzazioni. Sono state più volte segnalate presenze di banchi del mercato senza regolare licenza o provenienti dalle zone rosse, con la conseguente necessità di controlli sanitari. I vigili urbani, presenti all'assegnazione del mattino, non restano sempre in presenza per tutta la durata del mercato: questo lascia senza controllo i banchi 'ritardatari'".



"Senza una direzione, alcuni banchi finiscono anche per invadere il corridoio interno al mercato, necessario in caso di emergenze. Porterò queste istanze in Consiglio comunale - conclude Barsanti - così che l'assessore al commercio, che da queste parti non si vede da settembre, possa essere informato di quanto avviene".