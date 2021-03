Politica



Barsanti (Difendere Lucca) porta in Consiglio i problemi delle frazioni. Domani nuovo giro sul territorio

venerdì, 19 marzo 2021, 16:09

Prosegue il giro sul territorio comunale del consigliere di opposizione Fabio Barsanti (Difendere Lucca) per recepire le istanze da quartieri e frazioni da portare in consiglio comunale, come nel caso di Cerasomma e Pontetetto. Tappa domani mattina al mercato ambulante di Piazzale Don Baroni e nel pomeriggio visita alle frazioni di San Pietro a Vico e San Cassiano a Vico.

"Dopo aver visitato incontrato i residenti di Cerasomma e di via per Vorno – dichiara Barsanti in una nota – ho portato in aula i disagi presenti in quelle zone. Ho segnalato all'Amministrazione il problema sicurezza che angoscia i residenti di Cerasomma, i quali chiedono maggiori controlli, che venga al più presto realizzata la segnaletica verticale che avvisi che nella frazione è attivo il 'controllo di vicinato' e che si valuti l'installazione di telecamere in punti strategici. I disagi non finiscono qui, perché questa frazione è tagliata fuori dal sistema delle fognature e vive grossi disagi legati alla linea ferroviaria. In via per Vorno, invece, ho chiesto che venga sistemato il manto stradale, reinserito un punto luce fondamentale per la sicurezza e sistemato un disagio che riguarda la scuola materna".

"Nella scorsa settimana ho girato altri quartieri e frazioni, tra i quali Sant'Anna e San Vito – prosegue il consigliere di opposizione – e nei prossimi consigli farò presente al Comune tutte le problematiche di cui sono venuto a conoscenza incontrando gli abitanti. Domani, invece, sarò presente dalle 10:00 alle 11:30 al mercato ambulante di Piazzale Don Baroni, mentre nel pomeriggio mi recherò nella zona di San Pietro a Vico e San Cassiano a Vico. L'appuntamento è alle 15:00 alla chiesa di San Cassiano. Per informazioni e segnalazioni: 3273607777."