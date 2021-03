Politica



“Bene l'intervento delle forze dell'ordine al parco del Valgimigli”

venerdì, 26 marzo 2021, 13:53

Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che già due anni fa, nel 2019, aveva denunciato in consiglio comunale la presenza di quotidiani bivacchi di extracomunitari nella zona degli spalti delle mura in prossimità della sortita San Frediano.

"Facendomi interpreten - aggiunge il capogruppo del partito di Giorgia Meloni - delle molte segnalazioni di cittadini ed in particolare di donne, già due anni fa, dai banchi del consiglio comunale, avevo segnalato all'amministrazione, il formarsi di capannelli di migranti che per lungo tempo stazionavano in questa area e in diversi casi finivano anche con l’ubriacarsi".

"Questa situazione ha generato paura e forte preoccupazione in particolare nelle donne - aggiunge Martinelli - che ogni giorno attraversano gli spalti delle mura per entrare o uscire dal centro storico. Molte attività chiudono ci sono limitazioni per imprese e cittadini, ma solo una cosa il governo Draghi non ferma: gli sbarchi degli immigrati clandestini. Gli italiani sono stufi d'essere presi in giro. Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che ogni giorno mettono un grande impegno per garantire la nostra sicurezza".