Campo di Marte, Fantozzi-Martinelli (FdI): "A tre mesi dall'inaugurazione si sta ancora reclutando il personale per l'assistenza"

lunedì, 22 marzo 2021, 10:58

"A distanza di tre mesi dall'inaugurazione di 150 posti letto al Campo di Marte, il direttore dell'Asl annuncia di attivarne 20 destinati a quei pazienti meno compromessi, ma che hanno necessità di assistenza abbastanza intensa, od a quelli in via di dimissione. A distanza di tre mesi servono ancora 12-14 infermieri per garantire assistenza h24, personale aggiuntivo che "stiamo reclutando" fanno sapere le autorità sanitarie. E in questi mesi la Regione cosa ha fatto?" si chiedono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.



"Adesso il direttore dell'Asl parla di posti letto di "low care", pazienti non gravi che devono riabilitarsi, mentre un anno fa, da Lucca, l'ex Governatore Rossi annunciò 72 posti letto di rianimazione al Campo di Marte. Perché non utilizzare a pieno regime il Campo di Marte dove sono stati spesi 3,3 milioni di euro dalla Regione per i lavori di somma urgenza? -domandano Fantozzi e Martinelli- Si potrebbe liberare il San Luca dove, a causa dell'allargamento delle aree Covid, è stato imposto lo stop alla chirurgia programmata".