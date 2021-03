Politica



Capezzoli (Idv): "Nel Comune di Lucca regnano l'incapacità politica e l'arroganza di un sindaco poco democratico"

domenica, 28 marzo 2021, 09:50

Italia dei Valori: "Nel Comune di Lucca regnano l'incapacità politica e l'arroganza di un sindaco poco democratico. La nostra solidarietà a Celestino Marchini ormai ex assessore".

"La notizia della revoca delle deleghe all'assessore ai lavori pubblici, Celestino Marchini - scrive il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori Domenico Capezzoli - ci indigna. L'ennesima epurazione, da parte di esponenti del partito democratico, in questo caso da parte del primo cittadino il signor Tambellini ci fa riflettere sulla poca democrazia che regna in quel partito. L'ex assessore Marchini era l'unico competente nel suo ruolo".

"Caro Tambellini la sua arroganza politica è fallimentare, basta pensare alla questione delle Rsa, alla questione dell'ex Manifattura e molto altro, forse sarebbe opportuno che si dimettesse, torni a fare il professore - tuona Capezzoli - Alla luce di ciò dobbiamo lavorare ad un cambio di passo. Il prossimo anno ci sono le amministrative, rinnoviamo il nostro appello ad iniziare un percorso per il rinnovamento del centro sinistra lucchese, apriamo un tavolo di confronto, ma lo dobbiamo fare subito, senza se senza ma. Noi ci siamo da subito".