Politica



Capitale della cultura, FdI: "Scontro fuori dal tempo"

lunedì, 1 marzo 2021, 16:09

"Fuori dal tempo": così Fratelli d'Italia descrive la contesa tra Viareggio e Lucca per il titolo di città capitale della cultura 2024. Uno scontro che sta alimentando inoltre, le discussioni politiche sul destino dell'ex Manifattura Tabacchi.



"Un tema fondamentale quanto serio per lo sviluppo economico della città, quello dell'ex Manifattura. Questa piccola guerra tra i due sindaci dello stesso schieramento politico, invece, è degna delle migliori scenette nello stile della Canzonetta di Viareggio - incalza Annamaria Frigo, presidente del circolo FdI I borghi di Lucca - Che ad oggi, con lo scenario che stiamo vivendo, ci si metta a fare polemica su quale delle due città possa essere capitale della cultura dimostra da parte di entrambi i sindaci mancanza di una visione globale".



Concentratosi su entrambi i comuni secondo Frigo continua affermando come: "A Viareggio servirebbe un miracolo per recuperare Torre del Lago entro il 2024, lo stadio e la piscina. A Lucca invece gli interessi di Tambellini non sono mai andati oltre le mura - conclude - Ben venga la candidatura del capoluogo Lucca , ma con una visione di coinvolgimento dell'intero territorio provinciale, in modo che i vantaggi economici non siano solo a favore della stessa, ma anche per i 33 comuni che ne fanno parte .