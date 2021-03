Politica



Cerasomma, Arancio e Brancoleria: nuovo giro del consigliere Barsanti sul territorio

venerdì, 5 marzo 2021, 12:43

Un nuovo giro per le frazioni del comune da parte del consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti. Saranno tre gli appuntamenti sul territorio in questo fine settimana, e riguarderanno la frazione di Cerasomma, il quartiere Arancio e la zona della Brancoleria.



"Voglio ascoltare e confrontarmi con i residenti di queste zone - dichiara Fabio Barsanti in una nota - perché, come al solito, l'interlocuzione con l'Amministrazione comunale non è adeguata né sufficiente. Cerasomma, insieme a Montuolo, vive da anni il problema delle pericolose presenze nella zona del parco fluviale, più volte denunciata anche dal sottoscritto. Una situazione culminata con l'arresto per spaccio di uno straniero e con l'aggressione ad una giovane ragazzo. Parlerò con i residenti della zona per capire come la politica possa essere loro vicino. L'appuntamento è per oggi, venerdì 5 marzo, alle ore 17:00".



"All'Arancio andrò invece domani, sabato 6 marzo, per parlare dei progetti legati al bando "Pinqua" - continua il consigliere di Difendere Lucca - che la giunta Tambellini ha come al solito calato dall'alto. Parlerò sia della mancata partecipazione che delle possibili alternative nemmeno prese in considerazione, in quanto il progetto è già pronto e non è possibile cambiarlo. L'ennesima soluzione imposta alle periferie. Appuntamento dalle 12 alle 14 all'angolo di via Diaz e via Orzali".



"Infine, nel pomeriggio sempre di sabato - conclude Barsanti - andrò in visita alle frazioni della Brancoleria, come al solito dimenticate dall'amministrazione e dove spiegherò ai cittadini l'istituto del baratto amministrativo, proposta portata dal sottoscritto in Consiglio ma ferma in commissione, e che potrà andare a vantaggio proprio delle frazioni più lontane".