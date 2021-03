Politica



Consiglio nel ricordo di Mauro Favilla: sanità e sicurezza al centro

martedì, 16 marzo 2021, 23:15

di chiara grassini

Lucca piange la scomparsa di Mauro Favilla e il consiglio comunale di questa sera ha ricordato il politico defunto. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha delineato la personalità dell'ex primo cittadino definito come una persona "incisiva, dalla grande capacità di entrare nelle cose, e rispettoso". A seguire un minuto di silenzio anche per Vincenzo Placido i cui funerali si sono celebrati il 2 marzo.

Cristina Petretti ha preso la parola e si è rivolta a Tambellini. Il consigliere ha portato alla luce il fatto che all'ospedale San Luca manca il personale e che si registrano dieci medici in meno (delibera regionale 206 del 2017). Ha chiesto alla giunta e al primo cittadino di farsi "promotori di un'adeguata soluzione per tutelare il lavoro". Marco Martinelli ha proposto due raccomandazioni: una relativa al problema sicurezza e un'altra a un sopralluogo del parcheggio Maurizio Minnucci. Qui gli stalli sono cancellati e occorre ripristinare la segnaletica.



Martinelli ha inoltre fatto presente che servono più forze dell'ordine sul territorio perchè alcune periferie si "sentono abbandonate". Tra esse il paese di Cerasomma. E' stato il turno di Enrico Torrini che, sulla stessa lunghezza d'onda di Martinelli, ha chiesto più sicurezza urbana con particolare riferimento alla prefettura. E poi la Tari, la tassa sui rifiuti. Le categorie economiche colpite maggiormente dalla crisi e che non hanno prodotto rifiuti proprio perchè in difficoltà a causa della mancanza di lavoro, dovrebbero essere agevolate.

Ci spostiamo a Sant'Anna. Qui il consigliere Simona Testaferrata ha presentato un problema legato ad una recensione nei pressi della scuola Giusti. La rete si è rotta in seguito al taglio degli alberi. I genitori chiedono di poterla aggiustare in modo che i bambini possano uscire per recarsi al parco Robinson.

Tra le tante tematiche affrontate anche quelle delle frazioni visitate da Fabio Barsanti. Sette sono stati i punti. Tari, piazza San Leonardo, corte Portici, zona stazione, pavimentazione piazza del Giglio, cantiere piazza del Suffragio e assenza di cestini in via Orzali all'Arancio. Per non parlare di Cerasomma, Montuolo e Pontetetto. Di nuovo al centro dell'attenzione problemi di sicurezza, assenza di fognature e cittadini che vogliono più telecamere nelle strade. In via dI Vorno la situazione è ben diversa, invec. Vicino ad una scuola si pone sempre il problema dell'allagamento e occorre ghiaia per evitare enorme pozzanghere.



C'è chi come il consigliere Nicola Buchignani vorrebbe istituire una commissione speciale post-covid dedicata alle attività economiche del comune di Lucca e soprattuttoper dare loro aiuti concreti.

Artigianato, economia e commercio, insomma. Gabriele Olivati ha parlato degli archivi di San Filippo e delle assemblee dei quartieri di Sant'Anna.



Alessandro Di Vito, di "Siamo Lucca" ha messo al centro della discussione il tema sanità. Si è appellato a Tambellini e proposto un assetto del personale oltre a parlare di piano vaccinale e di pensare al futuro. Di Vito ha riportato alcune segnalazioni proveniente da Ponte a Moriano. Da via Nazionale, per l'esattezza. Nei pressi di Vinchiana le auto sfrecciano a tutta velocità e sarebbe dunque opportuno un controllo per ridurre il limite.

Dalle risposte e interrogazioni si è passati all'ordine del giorno. Francesco Raspini ha spiegato in cosa consistono le sentenze espresse nel terzo punto e ha parlato di una cifra complessiva di 3550 euro. Si tratta di ricorsi che hanno coinvolto l'amministrazione comunale come quello del codice della strada e delle accessibilità.



Il "riconoscimento debito fuori bilancio per spese di lite relative alle sentenze del giudice di pace e alla sentenza del Tar Toscana" è stato approvato con 21 favorevoli e due astenuti. Mentre "la divisione di corte situata in frazione Pontetetto" ha ottenuto 20 favorevoli e tre astenuti.



E infine gli 11.296 euro necessari per sistemare la recensione della manifattura Nord. L'assessore Giovanni Lemucchi ha chiesto al consiglio di approvare la spesa fatta a inizio febbraio. Di nuovo 20 favorevoli e tre astenuti: approvata la dichiarazione di voto.