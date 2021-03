Politica



Elezioni, Italia Viva: "Il Pd lucchese deve dare disponibilità a libero confronto"

lunedì, 8 marzo 2021, 15:21

Italia Viva di Lucca condivide l'intervento di Marco Remaschi, dirigente regionale di Azione, sui tempi ed i modi per una possibile presentazione di una proposta politica comune del centro-sinistra, per le prossime elezioni comunali a Lucca.

"Se il PD lucchese, ormai in declino, pensa di venire, all'ultimo momento, a proporre soluzione preconfezionate di programmi e uomini frutto dei loro compromessi di potere interni - esordiscono Alberto Baccini, Coordinatore di Lucca e i suoi Territori, e Francesco Colucci, Riformisti per Italia Viva -, fa un errore politico decisivo".

"Il PD lucchese - incalzano -, se vuole ricercare un accordo, deve presentarsi con davanti un foglio bianco e la disponibilità ad un discorso ampio, partecipato, ricco di contenuti innovativi rispetto al presente, da condividere e discutere, con una mobilitazione di persone e di idee, per un libero confronto su un programma forte, nuovo e sentito dalla gente, che non dia niente per scontato. Progetti, programmi, uomini, nuovi e rinnovati rispetto ad una gestione Tambellini, onesta, ma grigia e poco presente, per idee e fatti, nella realtà sociale ed economico della città".

"Dobbiamo coinvolgere tutte le forze vive della società civile lucchese - dichiarano - fuori dagli steccati dei Partiti, con una particolare attenzione alle liste civiche di centro, ai movimenti spontanei sorti a difesa di Lucca, sulla vicenda della Manifattura e non solo. Il PD lucchese è da tempo, colpevolmente assente sui grandi temi: Assi Viari, Raddoppio Ferroviario, Nuovo Ponte sul Serchio, Casello di Mugnano, Smaltimento e riutilizzo dei rifiuti del cartario e non solo".

"Se deciderà di chiudersi in se stesso - concludono - per portare avanti, arrogantemente, programmi, schieramenti e uomini già decisi nel segreto delle loro stanze, Italia Viva Lucca, lavorerà per un percorso autonomo, scevro da qualsiasi condizionamento, aperto alla società civile e a tutti coloro che hanno al centro i valori di Lucca e dei suoi cittadini", con due sole pregiudiziali di incompatibilità politica: 5 Stelle e Fratelli d'Italia".