Europa Verde al centro-sinistra: "Bisogna partire da atti concreti"

martedì, 16 marzo 2021, 21:23

Europa Verde di Lucca, di fronte alle dichiarazioni in vista delle elezioni amministrative, si dice lontana dal centro sinistra della città: “Dalle tante vertenze aperte dai quartieri sociali, agli ultimi progetti, agli assi viari, alla totale mancanza di una visione per il futuro della città e ultimo, ma non ultimo la questione legata alla ex manifattura ci danno l'immagine di un'amministrazione arroccata su progetti ormai fuori tempo massimo calati sulla popolazione noncuranti di petizioni, cittadini, associazioni e comitati arrivando addirittura a definirli guastafeste - affermano - Se davvero il centro sinistra vuole ragionare apertamente sulle prossime elezioni bisogna partire da atti concreti ed immediati”.



Su questo punto parlano chiaro: “Prima di tutto è necessario fermare il progetto Coima e aprire un vero processo partecipato sul futuro di questa struttura e su come possa diventare realmente uno strumento per il rilancio della città - continuano - Lucca ha bisogno innanzitutto di un vero e serio rilancio e le forze politiche devono lavorare con impegno affinché i cittadini siano protagonisti del futuro della città. Noi abbiamo molti progetti che possiedono le caratteristiche di far diventare Lucca leader in questo campo”.