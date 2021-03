Politica



Ex manifattura, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Il progetto proposto dalla Fondazione Crl è un volano di sviluppo per Lucca"

giovedì, 11 marzo 2021, 16:34

"Quanto dichiarato da Coldiretti sulla ex Manifattura Tabacchi e, nei giorni scorsi, da Confcommercio rappresenta un importante spaccato della volontà della città: il progetto proposto dalla Fondazione rappresenta un volano di sviluppo per Lucca. La politica non sia indifferente a questo processo partecipativo che si è innescato automaticamente e che vede pronunciarsi a favore del progetto chi rappresenta importanti categorie sociali ed economiche" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"La nostra posizione è sempre stata chiara: il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rappresenta una grande occasione per Lucca soprattutto in un momento storico di crisi come quello attuale - ribadiscono Fantozzi e Martinelli - Il promotore del progetto, ovvero la Fondazione, è per la città di Lucca una garanzia di affidabilità. Attendiamo l'esito del processo tecnico che il comune di Lucca sta svolgendo, convinti che quello della Fondazione sia l'unico progetto, depositato in Comune, reale, concreto e con la sostenibilità economica per riportare la ex Manifattura al suo antico splendore. L'alternativa, al progetto targato Fondazione Crl–Coima, è rappresentata da un degrado irreversibile e pluridecennale. Come dichiarato anche da Coldiretti, è un'occasione da cogliere per lasciare un segno nel nostro tempo".