Politica



Fantozzi (FdI): "In vista di nuove restrizioni la Regione dia risposte agli agricoltori"

sabato, 6 marzo 2021, 10:09

"Il primo lockdown ci colse tutti di sorpresa provocando un lungo periodo di fermo per il lavoro nei campi, con enormi danni economici. Adesso non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato e dobbiamo dare risposte agli agricoltori che chiedono come, in caso di zona rossa o di nuove ulteriori restrizioni regionali e nazionali, possono portare avanti le operazioni di potatura degli alberi e di semina dei campi coltivati" chiede il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, componente della Commissione sviluppo economico e rurale, che ha ricevuto segnalazioni dal capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini, e da vari agricoltori della piana lucchese.

Il consigliere Fantozzi presenterà un'interrogazione all'assessore regionale alle Politiche agricole Saccardi.

"In una situazione di grave crisi economica, come quella che stiamo vivendo, dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per cercare di ridurre le perdite dei nostri imprenditori. Anche in un momento di assoluta incertezza, la politica e gli amministratori hanno il dovere di fornire il massimo del sostegno alle aziende, che hanno bisogno di un minimo di organizzazione e programmazione".