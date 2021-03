Politica



Fratelli d'Italia, Zucconi esonerato da coordinatore provinciale e nominato vice-coordinatore regionale

sabato, 27 marzo 2021, 18:44

di aldo grandi

Il tempo del bastone e della carota: Fratelli d'Italia ha appena nominato vice-coordinatore regionale Riccardo Zucconi, una pillola che serve a indorare la sua rimozione di coordinatore provinciale a favore, pare, di Riccardo Giannoni.

Ieri pomeriggio era giunto, in redazione, il comunicato stampa a firma di Fabrizio Rossi coordinatore regionale di Fratelli d'Italia con cui si ringraziava il deputato Riccardo Zucconi per aver accettato la nomina di vice-coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Sarà molto importante la sua esperienza ed il suo collegamento con Roma, con il livello nazionale. Professionalità e competenza al servizio del partito anche in Toscana. Buon lavoro!". Sembrava, a tutti, una promozione, invece nemmeno a parlarne. Al contrario e secondo alcune indiscrezioni, questa decisione altro non sarebbe se non il preludio al siluramento di Riccardo Zucconi quale coordinatore provinciale a favore di Riccardo Giannoni, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia nonché uomo vicino all'emergente consigliere regionale Vittorio Fantozzi il quale non sarebbe del tutto estraneo alla defenestrazione di Zucconi.

Attendiamo conferme o smentite. Fate voi.