Politica



Gabriele Bianchi e Piero Landi iscritti a Italia Viva

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:53

Gabriele Bianchi, consigliere regionale della Toscana dal 2015 al 2020 e Piero Landi, candidato alla Camera nell'uninominale nel 2018, si sono iscritti a Italia Viva a Lucca, seguiti da un gruppo di ex aderenti ai 5Stelle.

Landi ha dichiarato: "Abbiamo scelto di entrare in Italia Viva per l'anima popolare e riformista di questo partito e invitiamo iscritti e votanti dei 5Stelle a seguirci per continuare a portare avanti le originarie e tradizionali nostre battaglie per l'ambiente, i trasporti, la connettività e lo sviluppo sostenibile".

Bianchi, fra molto altro, ha affermato: "Ho scelto Italia Viva perché i nostri padri fondatori, il socialismo riformista, un liberalismo più umano, un cattolicesimo moderato, la legalità, devono continuare a costruire dopo le parentesi populiste e sovraniste che hanno avvelenato ed ucciso il dibattito politico".

Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva di Lucca ha dichiarato: "Accogliamo con calore questi nuovi iscritti che vanno a sommarsi alle decine di nuovi iscritti che arrivano ogni settimana, dalla società civile, ma anche dal Pd e dai 5Stelle. Italia Viva darà spazio, senza remore, a tutti coloro che vorranno impegnarsi per portare avanti una politica progressista, popolare e riformista, anche a Lucca".