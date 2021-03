Grande partecipazione alla iniziativa on line di Sinistra Civica Ecologista

Altri articoli in Politica

venerdì, 19 marzo 2021, 16:09

Prosegue il giro sul territorio comunale del consigliere di opposizione Fabio Barsanti (Difendere Lucca) per recepire le istanze da quartieri e frazioni da portare in consiglio comunale, come nel caso di Cerasomma e Pontetetto

venerdì, 19 marzo 2021, 13:32

"Abbiamo raggiunto un altro obiettivo: superate abbondantemente le 2.000 firme (con l'obiettivo di arrivare a 2.500 già in questo fine settimana) per la petizione popolare che dice no all'installazione di tre chilometri di nuove ringhiere sui parapetti interni delle Mura come previsto dal progetto del Comune. E la mobilitazione prosegue"

venerdì, 19 marzo 2021, 10:58

Il consigliere regionale e comunale annunciano una linea diretta per "portare le istanze a livello regionale e nazionale"

venerdì, 19 marzo 2021, 10:47

"Forza Italia, a livello nazionale, ha dato il via alla nuova campagna di tesseramento. La provincia di Lucca sarà parte attiva della ristrutturazione del nostro partito che, dal 1994 è garanzia di libertà ed equilibrio nel panorama politico italiano". Così si esprime Matteo Scannerini

giovedì, 18 marzo 2021, 17:11

Il sindaco Alessandro Tambellini, alle ore 11, ha osservato un minuto di silenzio davanti alle bandiere a mezz'asta di Palazzo Orsetti, sede della giunta comunale lucchese, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia da Covid-19

giovedì, 18 marzo 2021, 12:32

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli