Politica



Il circolo Fratelli d’Italia “I Borghi di Lucca” incontra Remo Santini di 'SìAmo Lucca'

sabato, 27 marzo 2021, 23:05

Nel programma di appuntamenti organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Lucca si è svolto l’incontro con Remo Santini candidato a sindaco nelle scorse amministrative ed oggi capogruppo di Siamo Lucca in consiglio comunale.

L’obiettivo del circolo è quello di aprire un dialogo con tutti i protagonisti della politica del nostro territorio, appartenenti a forze politiche, movimenti civici o Associazioni. All’incontro con Remo Santini hanno partecipato i componenti del Circolo sia in presenza che in teleconferenza, dal dibattito sono emersi diversi punti di convergenza sulle questioni cittadine ed è stata l’occasione per gettare le basi per un inizio di dialogo e di collaborazione tra le componenti delle forze di Centro Destra, anche in previsione dei prossimi appuntamenti ed impegni che la Città si troverà a dover affrontare e decidere. In particolare si sono approfondite alcune questioni che vedranno impegnato il Consiglio Comunale e per le quali si è preso atto di una uniformità di vedute, inoltre si è parlato delle prossime amministrative del 2022, dove l’auspicio di tutti i presenti è quello di vedere un centro destra unito sui programmi da proporre alla cittadinanza.

Unitamente i componenti del Circolo di Fratelli d’Italia e Remo Santini concordano che soltanto una visione comune di programmi, di atteggiamenti e d’iniziative potrà portare nuovamente il Centro Destra ad essere protagonista politico e riferimento sociale e quindi porsi l’obiettivo di governare nuovamente e al meglio la nostra Città.

Nella foto: Moreno Bruni, Remo Santini, Frigo Annamaria