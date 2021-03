Politica



Il movimento dei patrioti: "Lucca, problemi di sicurezza"

giovedì, 4 marzo 2021, 20:34

"Il parco Valgimigli dovrebbe essere un luogo vivibile dai cittadini e non di spaccio di stupefacenti. Anche minorenni fanno uso di quelle sostanze". Lo dichiara in una nota il Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti, firmata da Giovanni Damiani, responsabile provinciale di Lucca. La sensazione che si percepirà sarà quella di paura e incertezza.



"Se l'amministrazione locale non interverrà - continua - i cittadini abbandoneranno quel luogo e ne conseguirà il degrado. Se al sindaco sta particolarmente a cuore la salute dei lucchesi, noi come movimento non comprendiamo il fatto di non considerare il problema, una realtà ormai consolidata in più zone della città".



Prosegue la nota: "C'è anche il rischio delle cadute accidentali dagli spalti delle Mura. Non vogliamo fare propaganda politica, ma parliamo dei cittadini che vivono le Mura".



E ancora: "Se si tratta di mettere in sicurezza la cinta muraria sarebbe sufficiente u nminimo di buon senso sia dalla parte di chi vuole prevenire certe situazioni di pericolo e da chi rischia la propria incolumità sporgendosi dagli spalti".



"Il movimento nazionale dei patrioti si oppone dunque al sindaco Tambellini e a tutta la maggioranza perchè in dieci anni non è stato fatto niente di giusto per Lucca ma solo propaganda personale e scelte ridicole e discutibili".