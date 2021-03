La giunta: "Progetto Coima fattibile se saranno accolte determinate condizioni"

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 marzo 2021, 19:19

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, interviene in merito alla lettera dei genitori della scuola primaria di Sant'Anna

giovedì, 25 marzo 2021, 17:06

Il comune di Lucca replica in merito all'abbattimento di alberi all'interno o nelle immediate vicinanze della manifattura e assicura il proprio impegno per la tutela del patrimonio verde

giovedì, 25 marzo 2021, 14:58

"Sulla Ex Manifattura ennesima poca trasparenza della giunta Tambellini", scrive il consigliere comunale Fabio Barsanti

giovedì, 25 marzo 2021, 12:29

Con l’elezione del nuovo segretario territoriale del PD lucchese, Patrizio Andreuccetti, è stata nominata anche la nuova segreteria. Dodici persone, sette donne e cinque uomini. A introdurla è lo stesso Andreuccetti

giovedì, 25 marzo 2021, 12:18

Maria Teresa Leone, consigliere della provincia di Lucca con delega alle pari opportunità, è consapevole che senza un impegno governativo radicale su questo fronte difficilmente si potrà 'rimediare'

giovedì, 25 marzo 2021, 11:32

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, s dice favorevole alla proposta avanzata dal capogruppo di SiAmo Lucca, Remo Santini