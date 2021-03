Lega: "Sì al tavolo del centrodestra con tutte le forze politiche e civiche della città"

Altri articoli in Politica

martedì, 16 marzo 2021, 08:36

FdI: "Barsanti sta sbagliando bersaglio: attacca Fratelli d'Italia invece di concentrare tutte le forze sui problemi reali e sul fare opposizione alla sinistra"

lunedì, 15 marzo 2021, 17:31

Il ministro Bianchi risponde all'assessore Vietina: "Stiamo lavorando con il Mef per la abrogazione dell'81/2009”. Mai più classi troppo numerose e ingestibili in Italia, si apre una nuova stagione per la scuola

lunedì, 15 marzo 2021, 16:24

L'acquedotto di Nottolini non è in pericolo verificata la stabilità delle cinque arcate a nord dell'autostrada presto in giunta il progetto di consolidamento

lunedì, 15 marzo 2021, 16:10

"Bandi perduti, progetti imposti contro la volontà dei cittadini, rotonde e sottopassi costruiti male, tante promesse e pochi risultati, sottomissione ai poteri forti. Ecco il curriculum di questa giunta e di Raspini"

lunedì, 15 marzo 2021, 10:34

Prosegue la mobilitazione della lista civica SìAmoLucca per dire no a tre chilometri di nuove ringhiere sui parapetti interni delle Mura, progetto inserito dal comune nel piano per la sicurezza delle Mura urbane

lunedì, 15 marzo 2021, 10:05

Nota congiunta del consigliere regionale Fantozzi, del capogruppo a Lucca Martinelli, e del consigliere comunale di Capannori Petrini