Politica



Manifattura, l'opposizione: "Ecco i documenti che smentiscono Coima e Comune"

venerdì, 26 marzo 2021, 15:23

"Comprendiamo l'imbarazzo delle rivelazioni che abbiamo fatto, ma le ultime uscite di Coima e Comune davvero ci lasciano senza parole: da una parte la società milanese cerca di smentire l'evidenza, ovvero che esiste un progetto definitivo del project parcheggi Manifattura con tanto di computo metrico e cronoprogramma, consegnato alle ditte invitate a presentare un'offerta per aggiudicarsi i lavori e del quale siamo in possesso, dall'altro la giunta che dice di non averlo visto o comunque che si tratta di una proposta superata: rendendosi ridicola sia che si prenda per buona la prima che la seconda giustificazione". E' la replica dei consiglieri comunali Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) e Remo Santini (SìAmoLucca).



"Abbiamo una copia della corposa documentazione fornita da Coima alle imprese, sulla quale c'è scritto in prima pagina progetto definitivo, e questo non lascia scampo a dubbi su chi dice la verità e chi no – spiega i tre sponenti dell'opposizione -. Capiamo la difficoltà, ma ci sono le prove di quello che diciamo e possiamo tranquillamente rivelarle. Ecco infatti frasi e contenuti estratti dai documenti inviati da Coima ad alcune imprese lucchesi, che riguardano fra l'altro anche il taglio degli alberi".



Santini, Barsanti e Bindocci le trascrivono:



"Invito a presentare offerta tecnico economica per la realizzazione dei lavori e delle opere di parcheggi pubblici in Project Financing dell'immobile denominato Ex Manifattura Tabacchi

Dati di progetto: Lucca – Manifattura tabacchi, committente: COIMA, Fase di progetto: Definitivo.



Riqualifica ad uso pubblico dei cortili della Manifattura Tabacchi di Lucca. Progetto Definitivo – Elenco Elaborati: Relazione illustrativa e di calcolo degli interventi strutturali – Specifiche Tecniche – Note Generali – [...] – Passerella pedonale - Comparto 3 – 8 Piazza Cittadella – Stato attuale planimetria generale – prospetti sezioni fabbricati – stato di progetto planimetria generale – prospetti – sezioni – Stato sovrapposto Planimetria generale – prospetti – sezioni. [...]



Lista delle categorie [..] Intervento di taglio di piante ad alto fusto con rimozione di ceppaia di qualsiasi altezza e dimensione. Compreso i tagli, il carico, il trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa e la rimozione di ceppaia [..]. N. 34 piante.



Tutte le quantità indicate nel presente computo sono indicative e devono essere verificate dall'impresa a propria cura e spese, prima della presentazione dell'offerta. Qualora l'impresa riscontrasse delle differenze nelle misure indicate, ovvero delle difformità nelle lavorazioni previste, dovrà comunque quotare ogni voce del computo metrico così come predisposta. Si tiene a sottolineare che l'appaltatore è tenuto a rilevare le quantità ed i materiali descritti intendendo compreso nella fornitura quanto indicato nelle descrizioni e nei disegni di progetto e comunque necessario per fornire l'opera completa a regola d'arte. Il prezzo delle opere a forfait globale, chiuso, come indicato nell'offerta deve intendersi relativo all'esecuzione di tutte le opere completamente ultimate e collaudate. L'offerta dovrà pervenire in modalità on-line entro le ore 12:00 del giorno 15/03/2021 utilizzando la piattaforma NetMarket (N4M)".



Concludono i tre consiglieri: "Cosa avrà da replicare Coima, visto che abbiamo rivelato il contenuto di quanto inviato alle ditte invitate per fare un'offerta dei lavori? Attendiamo risposta".